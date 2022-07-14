Лос-Анджелес, США, 14 июля 2022, 10:26 — REGNUM Актёр Дэниэл Калуя не появится в картине Marvel и Disney «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Об этом 14 июля пишет Variety.
По данным издания, причиной отказа Калуя от роли в киновселенной Marvel стало его участие в фильме Джордана Пила «Нет». Премьера фильма ужасов Пила назначена на 22 июля 2022 года.
ИА REGNUM напоминает, что Дэниэл Калуя присоединился к киновселенной Marvel в 2018 году. Он сыграл В’Каби, соратника и друга короля Ваканды Т’Чаллы (Чедвик Боузман).
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