Симферополь, 14 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Двое жителей Крыма признаны виновными в мошенничестве, а также по статье об образовании юридического лица через подставных лиц. Решение по делу 13 июля вынес Киевский районный суд Симферополя, сообщила прокуратура Республики Крым.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мошенники

Судом и следствием установлено, что в 2019–2020 годах один из подсудимых, которые руководил юрлицом, вместе со своим знакомым осуществлял регистрацию предприятий на подставных лиц, после чего от имени аффилированных фирм заключал договоры на поставку продуктов питания. Чтобы создать видимость исполнения договоров, они вносили плату за небольшие партии продукции. При этом при получении крупной партии товаров оплату уже не производили, похищенной продукцией распоряжались по своему усмотрению. Всего, по данным следствия, им удалось похитить товаров на более чем 20 млн рублей.

Суд признал обоих фигурантов виновными и приговорил каждого к наказанию в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на четыре года один месяц. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденных ущерба в размере более 20 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.