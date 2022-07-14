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Семь талибов* погибли в автоаварии в афганском Баглане
*талибов — запрещённая в России организация
Пули-Хумри, Афганистан,
14 июля 2022, 10:25 — REGNUM В афганской провинции Баглан семь боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Источники в беседе с изданием уточнили, что близ кишлака Сучи уезда Хост-ва-Ференг перевернулся автомобиль Toyota Hilux.
Автомобиль следовал в составе колонны из 12 транспортных средств из Андараба в уезд Хост-ва-Ференг и упал с дороги.
Напомним, ранее сообщения о дорожно-транспортных происшествиях с участием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступали из разных частей Афганистана.
История вопроса
ДТП — это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.