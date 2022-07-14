* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 14 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан семь боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Авария

Источники в беседе с изданием уточнили, что близ кишлака Сучи уезда Хост-ва-Ференг перевернулся автомобиль Toyota Hilux.

Автомобиль следовал в составе колонны из 12 транспортных средств из Андараба в уезд Хост-ва-Ференг и упал с дороги.

Напомним, ранее сообщения о дорожно-транспортных происшествиях с участием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступали из разных частей Афганистана.