Бокситогорск, Ленинградская область, 14 июля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Сто детей и 16 сопровождающих взрослых прибыли из города Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) в Ленинградскую область на отдых в детский оздоровительный лагерь в Бокситогорском районе. Об этом сообщили 14 июля в пресс-службе областной администрации.

Департамент труда и социальной защиты Костромской области В детском лагере

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласти, которые взяли шефство над Енакиево, организуют летний отдых детям на территории региона.

«Ленинградская область с радостью принимает детей из Енакиево. Мы подготовили площадку в Бокситогорском районе. Ребята будут отдыхать до 2 августа, программа очень насыщенная. Одновременно готовим вторую площадку для приема еще 100 детей с 5 августа», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Работу по организации встречи детей и их сопровождению до места назначения провел областной комитет правопорядка и безопасности.

В лагере ребят из Енакиево ждет театральная смена «Премьера», а также экскурсии по памятным местам Ленинградской области, мастер-классы, спортивные соревнования и встречи с интересными людьми. А у восьмерых ребят на период отдыха выпадают дни рождения — отмечать их будут всеми отрядами.

«В ближайшее время Ленинградская область также встретит еще троих детей из Енакиево — они примут участие в ежегодном некоммерческом международном творческом проекте Nuckids. Ребята занимаются танцами и пением. Они будут задействованы в подготовке постановки под руководством известных режиссеров и продюсеров на площадке в Выборгском районе», — уточнили в областной пресс-службе.