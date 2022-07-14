Магас, , 10:23 — REGNUM В Ингушетии выявлен факт хищения бюджетных денежных средств при возведении учреждения здравоохранения. Сумма похищенного составила около 8 млн рублей. Подозреваемым в совершении преступления оказался руководитель строительной организации, сообщили 14 июля в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Дело Pixabay.com

Из подробностей мошенничества, совершенного при исполнении госконтракта на строительство психоневрологического диспансера в ингушском селе Плиево, известно, что директор ООО «Спецмонтажстрой» Магомет Х. в документах завысил стоимость и объемы выполненных работ на сумму более 8 млн рублей.

В отношении директора возбуждено уголовное дело о мошенничестве с денежными средствами, выделенными в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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