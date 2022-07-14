Лос-Гатос, США, , 10:23 — REGNUM Netflix в партнерстве с Microsoft планирует создать бюджетную версию стримингового сервиса с рекламой в попытке предложить потребителям более дешевый вариант в условиях жесткой конкуренции и резкого роста инфляции, сообщает 14 июля Financial Times.

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Netflix, который вел переговоры с разными потенциальными партнерами, выбрал Microsoft, так как компания «предложила гибкость, позволяющую со временем внедрять инновации как в области технологий, так и в области продаж, а также надежную защиту конфиденциальности для наших пользователей», заявил 13 июля главный операционный директор стримингового сервиса Грег Питерс.

Главный исполнительный директор Netflix Рид Хастингс еще в апреле 2022 года объявил, что компания создаст версию сервиса с рекламой. Новость стала неожиданностью, поскольку ранее Хастингс был категорически против рекламы и говорил, что Netflix позволяет зрителям «расслабиться», не подвергаясь «эксплуатации».

Netflix рассчитывает при помощи рекламы пережить трудные времена. С ноября 2021 года компания потеряла две трети своей рыночной стоимости, и аналитики сравнили ее падение с крахом доткомов.

Disney, другой гигант стримингового бизнеса, также недавно заявил, что запустит более дешевую версию своего сервиса с рекламой.

Netflix и Disney преследуют одну и ту же цель: увеличить число подписчиков. Их непростая задача состоит в том, чтобы привлечь рекламодателей и при этом не оттолкнуть рекламой слишком много клиентов.

Netflix не раскрывает ни будущую стоимость подписки, ни других подробностей о новом сервисе. «Пока еще слишком рано, и нам предстоит многое проработать», — объяснил Питерс.

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