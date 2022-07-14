Омск, , 10:18 — REGNUM Полицейские в Омском районе Омской области разыскивают заблудившегося грибника. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в УМВД по региону.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сообщение о розыске жителя деревни Вперед 1943 года рождения поступило в полицию 13 июля около 20:30 по местному времени. По словам родственников, мужчина утром уехал в лес на велосипеде за грибами.

В поисках принимают участие полицейские, волонтёры и местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в лесу заблудились две пенсионерки.

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