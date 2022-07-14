Тюмень, 14 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Тюмени откроют пять придомовых экоплощадок, где будут проводиться мероприятия по экологическому просвещению и приём вторсырья у горожан. Об этом «Тюменской линии» сообщила заместитель генерального директора регионального оператора по обращению с отходами ООО «Тюменское экологическое объединение» Светлана Петренко.

Алена Телегуз Экология

Предполагается, что на экоплощадках будут собираться школьники, студенты, неравнодушные к сохранению природы люди. Сюда же можно будет принести вторсырьё.

Экоплощадки в Тюмени собираются открыть уже осенью. Затем опыт областного центра распространят по всему региону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект из Калужской области «РСО: я знаю, я разделяю» выиграл федеральный грант на экологическое просвещение школьников.