Ярославль, 14 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Ярославской области 13 июля сразу трое детей выпали из окон. Все они остались живы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

yaroslavl. sledcom.ru Место одного из падений ребёнка в Ярославской области

В Ярославле 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Кучерском переулке. В Рыбинске из окна квартиры на третьем этаже по улице Качалова выпала полуторогодовалая девочка. В ярославском СК отметили, что обоим детям своевременно была оказана необходимая медпомощь. В Тутаеве 3-летний ребёнок выпал из окна квартиры на первом этаже по улице Толбухина. Девочке требуется амбулаторное лечение.

Сейчас по всем фактам следственный комитет ведёт проверку.