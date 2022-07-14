Нижний Новгород, , 10:17 — REGNUM С 11 июля 2022 года была запущена в тестовом первая линия Нижегородских центральных диаметров, которая позволит добраться от проспекта Гагарина до города Бор через Приокский, Автозаводский и Канавинский районы областного центра. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

Поезд «Иволга» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что новый маршрут позволит пассажирам без пересадок попадать в микрорайон Сортировочный, поселок Кудьму, ж/к Окский берег, а также в аэропорт Нижнего Новгорода. При этом для удобства пассажиров внутри действуют пересадочные тарифы на другие виды транспорта.

Кроме того, отмечается, что на тестовом этапе по маршруту НЦД будут курсировать три поезда, после чего будет принято решение о приведении объемов движения в соответствии со спросом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из наиболее крупных в Воронежской области «Хлебзавод №7» увеличит производство своей продукции в три раза.