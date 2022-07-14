Москва, , 10:17 — REGNUM Динамика спроса на доллары и евро в России осенью 2022 года во многом будет зависеть от действий Центробанка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Елена Якушова.

Доллар и евро Pixabay.com

«Интерес населения РФ к доллару и евро всегда был и будет обусловлен возможностью их использования в качестве средства сбережения и/или средства расчетов за границей, — отметила она. — В условиях ослабления евро и доллара вследствие роста цен на энергоресурсы, а также снижения турпотока вследствие ограничений различного характера на въезд в страны Европы, спрос на эти валюты ожидаемо снизился. Также стоит принять во внимание ограничения ЦБ в отношении обналичивания долларов и евро, а также возможности их безналичного перевода за границу».

Как полагает Якушова, динамика спроса на доллары и евро осенью 2022 года во многом зависит от действий Банка России.

«Если он ослабит введенные ранее ограничения, то спрос на валюту вырастет. Но этот рост все равно не будет слишком большим, так как другие макроэкономические факторы по-прежнему будут сдерживать спрос со стороны населения», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ на фоне падения интереса граждан к евро и доллару обратный процесс наблюдается в отношении юаня.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ выросло недоверие к валютному рынку — экономист Разинкина