София, , 10:16 — REGNUM В рамках новой социальной программы действующее правительство Болгарии планирует выделить местным фермерам в общей сложности до 600 млн левов ($306 млн) на развитие бизнеса. Об этом 14 июля сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, соответствующие средства будут равномерно распределены среди сельскохозяйственных предприятий и небольших фермерских хозяйств.

«Наша задача — не допустить коллапса отрасли», — резюмировал глава минсельхоза Болгарии Иван Иванов. При этом министр отказался давать долгосрочные характеристики относительно новых финансовых вливаний в аграрный бизнес.

Напомним, в Болгарии из-за сильнейших градов и последовавшей за ними засухи были уничтожены посевы на сотнях тысяч гектаров.