Москва, , 10:13 — REGNUM В России на фоне падения интереса населения к евро и доллару обратный процесс наблюдается в отношении китайского юаня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Ирина Разинкина.

Доллар и Юань Yu Lan

«Падение интереса к евро и доллару может быть связано с общим снижением инвестиционной активности физических лиц в силу возросшего недоверия к валютному рынку РФ, — сказала она. — Кроме того, сказываются ограничения на снятие средств с валютных депозитов, размещённых в кредитных организациях».

Как полагает Разинкина, нельзя исключать, что эта тенденция может измениться.

«Зависеть это будет от широкого спектра факторов, носящих далеко не только экономический характер, — сказала она. — Следует также отметить, что на фоне падения интереса к евро и доллару, обратный процесс наблюдается в отношении китайского юаня. Это отчасти объясняется разворотом экономики в сторону восточного партнёра, растущим товарооборотом, а также изучением возможностей для диверсификации валютных вложений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ оказался фактически ликвидирован интерес к иностранной валюте.

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