Париж, , 10:13 — REGNUM В энергетической компании Франции Electricitе de France (EDF) заявили, что существует «очень большая вероятность», что страна перезимует без проблем с электричеством, передает BFM TV.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Во Франции не было отключения электроэнергии с 1978 года, и, даже если мы находимся в очень сложной ситуации, все еще есть очень большая вероятность того, что мы проведем зиму», — заявил Марк Бенаюн, исполнительный директор EDF.

«Если запасы газа заполнены нормально, триггерные температуры, которые подвергают электрическую систему риску, все еще составляют — 4°C в течение нескольких дней», — добавил Марк Бенаюн.

Как сообщало ИА REGNUM, акции крупнейшей государственной энергетической компании Франции Electricitе de France (EDF) были сняты с торгов на Парижской фондовой бирже в среду, 13 июля, по просьбе группы после объявления о национализации.

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