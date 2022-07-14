Якутск, , 10:29 — REGNUM Около 200 гаражей демонтировали в Якутске. Они были расположены на принадлежащем муниципалитету земельном участке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Снос гаражей Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

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Гаражи были установлены незаконно. На месте гаражного комплекса намерены построить спорткомплекс на 400 мест.

«Ранее мы уведомили гаражный кооператив, что незаконно установленные объекты будут снесены и вывезены на штрафстоянку. Уведомление о вывозе нестационарных гаражей было выдано 5 июля», — отметил заместитель начальника департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации Якутска Иван Гуляев.

Собственники демонтированных гаражных боксов могут обратиться в «Жилкомсервис» для того, чтобы забрать их.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске демонтировали памятник Ленину. Его отправили на реконструкцию. Монумент обновят и нанесут на него защитное покрытие.