Хабаровск, , 10:12 — REGNUM В Хабаровске начали строительство спортивных объектов у школы №67 в микрорайоне Красная речка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Спортплощадка MarSaf

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Построят стадион, универсальную спортивную площадку и беговую дорожку.

«В этом районе недостаточно спортивных объектов. Теперь ученики смогут заниматься в хороших условиях. Также в этом году в посёлке Берёзовка у школы №2 планируется обустроить коробку с искусственным покрытием, которое можно заливать зимой для игры в хоккей. Кроме того, там установят универсальную площадку и беговые дорожки. В школе №44 в Северном микрорайоне возведут спорткомплекс. Все эти объекты будут построены на муниципальные деньги», — сказал директор МКУ «Дирекция по содержанию основных фондов отрасли «Образование» Игорь Лупанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 16 районах Кемеровской области установили спортплощадки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».