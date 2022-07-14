* талибы — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, 14 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Около 300 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправлены из афганской провинции Парван в Саланг. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Согласно источникам, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросили войска в горы Коклами, Растдара и некоторые другие районы уезда Саланг.

Хотя точные причины отправки этих сил в Саланг пока не ясны, источники сообщают, что эта акция была предпринята для того, чтобы заблокировать пути снабжения сил Фронта национального сопротивления в Панджшере.

По словам собеседников издания, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили начать масштабную операцию против сил фронта из Саланга на Панджшер и Андараб.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Саланг — один из горных уездов провинции Парван, который граничит с уездом Джебель-ус-Сирадж на востоке, уездом Шинвари на западе и провинцией Баглан на севере.

По некоторым данным, ряд позиций сил Фронта сопротивления в Панджшере и Баглане снабжались через горные тропы этого уезда.