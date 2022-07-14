Москва, 14 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Во всех украинских населенных пунктах, подконтрольных российским войскам, восстановлена централизованная муниципальная власть, заявили 14 июля в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки», — заявили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что постепенно оживают рынки и городские службы. Совместно с военнослужащими местные жители восстанавливают инфраструктуру и «верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.