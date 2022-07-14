Брянск, 14 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Брянской области установлены Следственным комитетом России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе ведомства.

ИА REGNUM Концентрационный лагерь Дулаг-154

Следствию известно о массовых расстрелах жителей деревни Хацунь, когда только в октябре 1941 года по приказу фашистского командования было уничтожено 318 мирных граждан, среди которых 60 детей в возрасте от двух до 10 лет.

В пересыльном лагере для военнопленных и гражданского населения «Дулаг-142» в Брянске содержалось не менее 80 тысяч человек, 40 тысяч из которых были замучены и захоронены. Одна из свидетелей, попавшая в лагерь в 1942 году в четырёхлетнем возрасте с двумя сестрами и братом, рассказала следователям, что они содержались в бараках в нечеловеческих условиях, у неё регулярно брали кровь. Другие свидетели вспоминают, как им приходилось спать на холодном бетонном полу, а из лагеря ежедневно вывозилось от 100 до 500 тел умерших.

«Все собранные доказательства и установленные факты дают следствию основание полагать, что эти преступления являются частью плана немецко-фашистских захватчиков по истреблению мирного населения не только отдельных населённых пунктов и регионов, но и всего советского народа», — заявили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, первое открытое судебное заседание по делу о геноциде советского народа проходит 14 июля в Брянском областном суде.