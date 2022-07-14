Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Долгожители Санкт-Петербурга получили денежные выплаты из городского бюджета. Об этом 14 июля сообщили в городском комитете по социальной политике. В 2022 году юбилеи в90,95,100 лет и больше отметили 5083 человека.

Пожилой человек

Выплаты в первом полугодии в размере 15 тыс. рублей начислили 3888 петербуржцам, которым исполнилось 90 лет. Повышенную сумму, 20 тыс. рублей, получил 991 человек в возрасте 95 лет. А наибольшая денежная поддержка, 25 тыс. рублей, досталась 204 петербуржцам за столетний юбилей и каждый последующий год.

Общая сумма затрат на эти выплаты составила 83,2 млн рублей. Напомним, что для получения выплаты необходимо подать заявление в МФЦ по месту жительства. На это отводится три месяца со дня наступления юбилея.

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