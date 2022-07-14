Сочи, Краснодарский край, 14 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Сочи планируется укрепить оползневые участки автомобильных дорог, сообщили 14 июля в пресс-службе администрации города-курорта.

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Специалисты обследовали территорию и составили перечень, в который включено 265 проблемных участков. Работы по их укреплению планируется провести в два этапа. Также до конца 2022 года планируется провести дополнительную диагностику оползневых участков на автомобильных дорогах города в целях выявления и классификации опасных геологических процессов. После этого будут приняты решения о необходимости устройства новых и ремонте существующих защитных сооружений.

Кроме того, в список первоочередных объектов программы комплексного развития Сочи до 2030 года включено берегоукрепление и отсыпка четырех пляжей. Работы планируется начать в 2023 году.