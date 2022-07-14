История вопроса

Государственные награды являются высшей формой поощрения за заслуги перед обществом и государством в области обороны, экономики, науки, просвещения, искусства, поддержания правопорядка и т.п.

Государственные награды обычно представляют собой ордена, медали и другие почётные знаки, а также почётные звания и премии. Вручение государственных наград производится должностными лицами государства или воинскими начальниками уровня, соответствующего категории награды. Высшие награды государства обычно вручает высшее должностное лицо.

В Российской Федерации решение о награждении государственными наградами принимает президент страны по представлению Комиссии по государственным наградам. Вручение государственных наград производит президент Российской Федерации лично, или другие должностные лица государства по его поручению. Награды вручаются по возможности в торжественной обстановке. Государственные награды умерших или награждённых посмертно вручаются для хранения супругам или родственникам награждённого.

