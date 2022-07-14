Черкесск, 14 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов награжден орденом Дружбы. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Орден был вручен в ходе торжественной церемонии в Кремле, которую провел 13 июля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Телеграм-канал главы КЧР Рашида Темрезова Орден Дружбы

Поздравляя спикера парламента Александра Иванова, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что глава Народного собрания за свой многолетний труд на благо республики и стране заслужил эту награду.

«Эта высокая государственная награда — оценка многолетней профессиональной деятельности Александра Игоревича, его большого вклада в социально-экономическое развитие республики и укрепление института законодателей», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.