Москва, , 10:10 — REGNUM Спрос в России на юань с 20 мая вырос в 8 раз, а объемы торгов китайской валютой достигли рекорда. Почему покупают юань, и стоит ли рассматривать китайскую валюту как возможную резервную, ИА REGNUM рассказала финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс.

Юань. Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«На мой взгляд, шансов, что резервной валютой станет юань пока крайне мало, так как существует много противников, и большинство хранит свои резервы все-таки в долларах, поэтому резкой замены резервной валюты не произойдет. Даже если рассматривать в перспективе, на это в любом случае уйдет несколько лет, но не все поддержат китайскую валюту в этом ракурсе. Ее курс всегда контролировался государством, поэтому возникнет давление на внешнюю политику, кроме того, есть риск войны на Тайване», — отметила она.

Она обратила внимание, что большинство стран сейчас за то, чтобы из резервных валют убрать доллар, но не за то, чтобы включить юань. «Полагаю, что в юань перетечет часть капиталов, хранения, сбережений. Курс и спрос в России вырос, потому что Китай для нас нейтральная сторона, и во многих банках юань одна из немногих возможностей спокойно купить валюту по нормальному курсу. Прогнозирую, что рост покупки и продажи юаня пока продолжатся», — добавила Аверс.