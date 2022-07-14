Москва, 14 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Спрос в России на юань с 20 мая вырос в 8 раз, а объемы торгов китайской валютой достигли рекорда. Почему покупают юань и стоит ли рассматривать китайскую валюту как возможную резервную, ИА REGNUM рассказала финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань. Рубль

«На мой взгляд, шансов, что резервной валютой станет юань, пока крайне мало, так как существует много противников и большинство хранит свои резервы все-таки в долларах, поэтому резкой замены резервной валюты не произойдет. Даже если рассматривать в перспективе, на это в любом случае уйдет несколько лет, но не все поддержат китайскую валюту в этом ракурсе. Ее курс всегда контролировался государством, поэтому возникнет давление на внешнюю политику, кроме того, есть риск войны на Тайване», — отметила она.

Она обратила внимание, что большинство стран сейчас за то, чтобы из резервных валют убрать доллар, но не за то, чтобы включить юань. «Полагаю, что в юань перетечет часть капиталов, хранения, сбережений. Курс и спрос в России вырос, потому что Китай для нас нейтральная сторона и во многих банках юань одна из немногих возможностей спокойно купить валюту по нормальному курсу. Прогнозирую, что рост покупки и продажи юаня пока продолжится», — добавила Аверс.