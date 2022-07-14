Воронеж, 14 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Один из наиболее крупных в Воронежской области «Хлебзавод №7» увеличит производство своей продукции в три раза. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

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Отмечается, что теперь предприятие будет производить ежесуточно 150 тонн хлебобулочных изделий в сутки, для чего на нем будет установлено три дополнительные производственные линии, а также модернизировано две существующие.

Также указывается, что стоимость инвестиционного проекта составит 2 млрд рублей, при этом предприятию предоставят льготы по налогу на имущество и субсидии на возмещение затрат на присоединение к электрическим сетям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее реализацию инвестиционного проекта по безотходной переработке шин поддержал губернатор Воронежской области Александр Гусев.