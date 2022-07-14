Иркутск, 14 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В историческом центре Иркутска статус памятника истории и культуры регионального значения получил дом Аркадия Рассушина, известного врача. Он расположенна бульваре Гагарина, 32, — сообщает 14 июля телеграмм-канал регионального правительства.

Правительство Иркутской области Иркутск. Дом Аркадия Рассушина, известного врача

«Этот особняк известен общественности Иркутска. Жители выступили в его защиту в 2018 году, когда иногородний эксперт, нанятый частным заказчиком, подготовил заключение с обоснованием нецелесообразности включения этого дома в реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области организовала проведение повторной государственной историко-культурной экспертизы. В результате дом Рассушина получил статус памятника истории и культуры регионального значения», — пояснил руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Виталий Соколов.

Снос объектов культурного наследия запрещен законодательством. В границах дома Аркадия Рассушина можно проводить только работы по сохранению здания. Достраивать этажи или убирать какие-то части запрещено.

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