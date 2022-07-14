* запрещённая в России организация

Москва, 14 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В регионах России задержаны исламисты террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 июля сообщили в ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Подозреваемые в пособничестве боевиками задержаны на территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей. Всего задержано пять граждан России.

По информации ведомства, пособники террористов занимались сбором пожертвований для боевиков, действующих сирийском Идлибе. У них изъяты средства коммуникаций, платёжные инструменты и иные подтверждения противоправной деятельности.

Возбуждены уголовные дела о содействии терроризму.