Лос-Анджелес, США, , 10:09 — REGNUM Сервис Apple TV Plus запустит сериал под названием Ferrari. Об этом сообщил Deadline.

Энцо Эро Ансельмо Феррари

Над проектом в качестве продюсера поработает Паоло Соррентино («Рука бога»), а Стивен Найт («Острые козырьки») напишет к нему сценарий. Сериал расскажет историю автогонщика и предпринимателя Энцо Феррари, который с 1956 по 1961 годах разрабатывал самый быстрый гоночный автомобиль.

Добавим, что сериал Ferrari станет вторым проектом Стивена Найта для Apple TV Plus. Ранее на сервисе вышло его шоу «Видеть» с Джейсоном Момоа в главной роли, третий которого станет последним.

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