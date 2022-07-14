Москва, , 10:09 — REGNUM На фоне тотальной гибридной войны с Россией США и стайки их слабеющих на глазах сателлитов, особое внимание привлекают сигналы о росте в мире интереса к БРИКС, отметил член Совфеда Андрей Клишас.

Андрей Климов Council.gov.ru

Так, к началу июля появились сообщения, что БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, решили пополнить латиноамериканская Аргентина (член G20) и сосед РФ по Каспию Иран. Также в БРИКС поступили заявки Саудовской Аравии и Турции (члены G20), а также от ключевой североафриканской страны — Египта.

«Понятно, такого рода расширение пятерки ведущих государств Азии, Европы, Латинской Америки и Африки до потенциальной десятки подлинно независимых и реально влиятельных государств планеты если и произойдет, то не завтра. Лично я считаю, что излишне ускоренное расширение подобных форматов может сказаться на их эффективности», — отметил Климов в телеграм-канале.

Однако настрой столь разных, но в отличие от большинства членов ЕС подлинно суверенных держав оказаться в новом мировом клубе, где Москва изначально играла наряду с Пекином и Дели ключевую роль, говорит о реальном направлении мирового развития на порядок больше, чем весь русофобский фейковый выхлоп вашингтонской Империи лжи, рассуждает парламентарий.

«И ещё нетрудно заметить, что большинство из потенциальной G10 составляют страны, освободившие себя в 19−20 веке от западных колонизаторов. Многие из них обрели независимость от бывших империй Западной Европы при прямой поддержке нашего Отечества», — указал сенатор.

По его убеждению, наблюдаемое сегодня — лишь начало новой национально-освободительной волны XXI века, волны очищения от надоевшей 4/5 человечества кичливой неолиберальной гегемонии США и Ко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют подать заявки на вступление в БРИКС, заявила президент форума БРИКС Пурнима Ананд.

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