Луганск, 14 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики добыли первую американскую гаубицу М777 калибра 155 мм, сообщили 14 июля в ведомстве.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

«Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ангар с американскими гаубицами M777 вооруженных украинских формирований, из которых они обстреливали Донецк, уничтожили высокоточным оружием в Донецкой Народной Республике Воздушно-космические силы РФ.

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