Москва, , 10:06 — REGNUM Инициаторы санкций фактически объяснили экономическую войну России целью нанести ее экономике максимальный вред. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил главный научный сотрудник института финансово-промышленной политики департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета «Экономика и бизнес» финансового университета при правительстве РФ Юрий Богачев.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«В условиях санкционных ограничений, которые касаются в том числе покупки услуг за границей гражданами РФ (туризм, совместные бизнес-проекты, образовательные и медицинские услуги, покупка товаров широкого потребления через интернет-площадки), в РФ оказался фактически ликвидирован интерес к иностранной валюте, — сказал Богачев. — Еще в большей степени это касается возможностей хранения валют за границей (вклады в зарубежных банках). Известен ряд случаев ареста данных вкладов и зарубежной собственности у наших граждан».

Как полагает Богачев, нет оснований полагать, что в будущем эти ограничения будут сняты, так как РФ и ее гражданам объявили экономическую войну, цель которой — нанести максимальный вред российской экономике.

«Определяющим фактором для ликвидации санкционных ограничений является полное изменение политического курса США, что в настоящий момент маловероятно. Кризисные процессы в экономике Соединенных Штатов заставляют правящие круги формировать у населения образ главного оппонента в лице России», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации посольства РФ в США, Вашингтон хочет вытеснить Россию из сферы торговли продовольствием и устроить передел глобального агропромышленного рынка.

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