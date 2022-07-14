Абакан, 14 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В ДТП в Абакане пострадала десятилетняя девочка-велосипедистка. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в УГИБДД Хакасии.

stux Пешеходный переход

ДТП произошло вечером 13 июля в районе дома № 66 по ул. Гоголя. Автомобиль Mazda Bongo Friendee под управлением мужчины 1997 года рождения сбил 12-летнюю велосипедистку. По данным ведомства, девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.

Ребёнок госпитализирован с сотрясением головного мозга, ушибом передней брюшной стенки и почечной области.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саранске 12 июля водитель без прав сбил двух пешеходов.

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