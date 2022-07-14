Кабул, , 10:02 — REGNUM В последнем отчёте Всемирного экономического форума Афганистан и Пакистан оказались в числе худших стран мира с точки зрения доступа женщин к равным возможностям, дискриминации и гендерных ограничений. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В этом списке пятью лучшими странами были названы Исландия, Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия и Швеция.

В перечне из 146 стран Афганистан, Пакистан, Конго, Иран и Чад входят в число худших стран в области равенства и доступа к возможностям для женщин.

Эта организация пессимистично заявляет, что сокращение неравенства и лишений женщин идёт медленно. Если это будет так продолжаться и дальше, то «устранение гендерного неравенства займёт 132 года».

В списке десяти лучших стран с точки зрения прогресса в области равенства и ликвидации дискриминации в отношении женщин присутствуют Руанда, Намибия и Никарагуа.

В отчёте организации говорится, что Афганистан отстаёт от других стран по всем показателям, таким как здоровье, образование и работа для женщин. Афганистан имеет худшее положение с точки зрения занятости, образования и доходов женщин среди всех стран.

Придя к власти, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отняли возможность работать и участвовать в жизни общества у женщин. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых раскритиковали все страны мира, препятствуют получению девочками среднего образования.

Отчёт также показывает, что регион Юго-Восточной Азии не добился большого прогресса в области гендерного равенства в прошлом году, несмотря на некоторые достижения.