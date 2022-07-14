Грачевка, Оренбургская область, 14 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области с травмой головы госпитализирован двухлетний мальчик. Полиция проводит проверку по факту получения травмы ребёнком, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

Несчастный случай произошёл в райцентре Грачёвка. По данным полиции, ребёнок выпал из окна с третьего этажа дома.

Мать мальчика пояснила, что в квартире было очень душно, поэтому одну створку окна полностью открыли. Сын во время игры забрался на окно и облокотился на москитную сетку. Все случилось, когда мать на минуту отвернулась.

В ходе проверки правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям родителей пострадавшего ребенка.