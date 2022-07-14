Петропавловск-Камчатский, 14 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. На Камчатке в ещё одном районе возникла высокая пожарная опасность четвертого класса — в Быстринском районе ввели особый противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС 14 июля.

Лесной пожар

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Населению будет ограничен доступ в лесные массивы. На территории района запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.

Особый противопожарный режим действует также в Мильковском и Карагинском районах, сёлах Пахачи Олюторского района и Тигиль Тигильского района, в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского района.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки лесоохрана ликвидировала в Хабаровском крае 25 лесных пожаров. Очаги действовали в Аяно-Майском и Ульчском районах, общая площадь превысила 13 тыс. га.