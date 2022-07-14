София, 14 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Болгарии начались самые масштабные за последние четыре года учения военно-морских сил страны. Об этом 14 июля сообщает БНР.

Болгария

Согласно официальной информации, акция под кодовым названием «Бриз-2022» будет проходить на протяжении 11 дней практически на всей территории акватории болгарской части Черного моря. При этом в указанных учениях примут участие подразделения из 11 стран, включая Албанию, Грецию, Италию, Польшу, США и Румынию.

Штаб управления мероприятием размещен в Бургасе на юго-востоке страны.

Тактическое руководство маневров возложено на представителей НАТО.