Магас, 14 июля 2022, 09:59 — REGNUM В Ингушетии прошла первая молодежная ярмарка вакансий. На ней предприятия региона предложили молодым более 1 тыс. различных вакансий. Заинтересовались ими свыше 300 молодых людей, заполнивших анкеты, сообщил председатель комитета по делам молодежи республики Адам Мальсагов.
Напомним, ярмарка вакансий была организована 12 июля у стометровой башни Согласия в Магасе. Её участниками стали свыше тысячи человек.
В Ингушетии уже не один год остро стоит проблема безработицы. Республика занимает первое место в России по этому показателю. В первом квартале 2022 года он составлял 29,3%.