Магас, 14 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Ингушетии прошла первая молодежная ярмарка вакансий. На ней предприятия региона предложили молодым более 1 тыс. различных вакансий. Заинтересовались ими свыше 300 молодых людей, заполнивших анкеты, сообщил председатель комитета по делам молодежи республики Адам Мальсагов.

Nedelya40.ru На ярмарке вакансий

«Более 300 человек заполнили анкеты для трудоустройства по различным вакансиям, то есть потенциально мы трудоустроили сегодня более 300 человек», — цитирует чиновника ТАСС.

Напомним, ярмарка вакансий была организована 12 июля у стометровой башни Согласия в Магасе. Её участниками стали свыше тысячи человек.

В Ингушетии уже не один год остро стоит проблема безработицы. Республика занимает первое место в России по этому показателю. В первом квартале 2022 года он составлял 29,3%.