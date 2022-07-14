* запрещённая в России организация

Майданшахр, Афганистан, , 09:56 — REGNUM Группировка, известная как «Национально-исламское движение Афганистана», 13 июля выпустила информационный бюллетень, в котором заявила, что её члены убили заместителя начальника учебного центра полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Вардак.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

В информационном бюллетене уточняется, что партизаны движения убили маулави Башара, заместителя начальника учебного центра полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вместе с одним из его коллег с помощью бомбы, заложенной в его офисе.

В бюллетене заявлено, что силы движения не останавливаются перед любыми антиталибскими (организация, деятельность которой запрещена в РФ) акциями, даже в офисах «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по этому поводу.