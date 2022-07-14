Сеул, , 09:59 — REGNUM Повышение учётной ставки — неизбежная мера, нацеленная на сдерживание инфляции, однако последствия данного решения не должны отразиться на уязвимых слоях населения Южной Кореи. Об этом 14 июля заявил южнокорейский лидер Юн Сок Ёль.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Данное заявление он сделал в ходе заседания правительства, посвящённого экономической ситуации.

Глава Южной Кореи призвал власти заняться разработкой соответствующих мер, задействова, имеющиеся финансовые ресурсы.

Он отметил, что многие жители страны испытывают трудности с возвратом кредитов, взятых на приобретение дома, развитие бизнеса и с целью инвестиций. В связи с этим Корпорация по управлению активами выкупит долги индивидуальных предпринимателей, сроки погашения кредитов будут продлены, а процентные ставки снижены.

Юн Сок Ёль также акцентировал внимание на том, что ухудшение экономического положения простых граждан ударит по национальной экономике. Он призвал правительство уделить особое внимание поддержке простых граждан в условиях высоких цен и высокой учётной ставки.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ Южной Кореи повысил учетную ставку на 0,5%, до 2,25%.

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