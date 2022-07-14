Анапа, Краснодарский край, 14 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Купание в море запрещено на всех пляжах Анапы 14 июля. Объявление опубликовано на сайте администрации города-курорта.

Admkrai.krasnodar.ru Пляж Анапы

Решение о запрете принято в связи со штормом и сильным донным течением.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций предпринять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций», — говорится в объявлении.

Как напоминает ИА REGNUM, 12 июля пляжи Анапы также закрывались из-за шторма, однако 13 июля их открыли для отдыхающих.