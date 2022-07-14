Тель-Авив, Израиль, , 09:54 — REGNUM Пять факторов, которые указывают на победу России над киевским режимом и странами Запада, назвал историк и военный стратег из Израиля Мартин ван Кревельд в своей статье для немецкого издания Die Welt.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению аналитика, первым из таких факторов является то, что население Украины не начало партизанскую войну против военных России. При этом он уточнил, что киевский режим надеется в конфликте на силу оружия, в то время как российская сторона отвечает на один украинский залп десятью.

Вторым фактором, как пишет ван Кревельд, является то, что тактика Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации подверглась значительным изменениям: они были перегруппированы и начали систематически освобождать от киевских боевиков населённые пункты.

Третьим таким фактором израильский историк считает проблемы снабжения ВСУ и необходимость обучать украинских нацистов обращению с поставляемыми Западом вооружениями в убыстрённом темпе.

Четвёртым, указывающим на выигрыш России фактором, как пишет обозреватель, является то, что Москва смогла приспособиться к западным антироссийским санкциям и в результате её золотые резервы не только не падают, но даже растут. Также рубль серьёзно укрепился по отношению к доллару США, а попытки Евросоюза снизить поставки российских энергоносителей привели к ухудшению экономической ситуации в вводивших ограничительные меры странах.

Последним, пятым такого рода фактором историк посчитал экономические последствия конфронтации западных стран с Россией, оказавшихся гораздо хуже предполагавшихся, и в результате европейским странам угрожает чрезвычайная ситуация в вопросе с поставками, что будет причиной увеличения недовольства среди населения.

«Поймите меня правильно: ничего пока нельзя предсказать наверняка. Но, как показывает растущее количество признаков, украинский конфликт будет долгим. И победит в нем тот, у кого окажется «дыхалка» бегуна на длинные дистанции плюс способность выдерживать долгие нагрузки. И по обоим этим показателям у России неплохие шансы», — заключил ван Кревельд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Кравцов заявил, что Россия не по зубам киевскому режиму как противник на поле боя даже при иностранном финансировании и поставках вооружения.