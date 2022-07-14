Тель-Авив, Израиль, 14 июля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Пять факторов, которые указывают на победу России над киевским режимом и странами Запада, назвал историк и военный стратег из Израиля Мартин ван Кревельд в своей статье для немецкого издания Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

По мнению аналитика, первым из таких факторов является то, что население Украины не начало партизанскую войну против военных России. При этом он уточнил, что киевский режим надеется в конфликте на силу оружия, в то время как российская сторона отвечает на один украинский залп десятью.

Вторым фактором, как пишет ван Кревельд, является то, что тактика Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации подверглась значительным изменениям: они были перегруппированы и начали систематически освобождать от киевских боевиков населённые пункты.

Третьим таким фактором израильский историк считает проблемы снабжения ВСУ и необходимость обучать украинских нацистов обращению с поставляемыми Западом вооружениями в убыстрённом темпе.

Четвёртым указывающим на выигрыш России фактором, как пишет обозреватель, является то, что Москва смогла приспособиться к западным антироссийским санкциям, и в результате её золотые резервы не только не падают, но даже растут. Также рубль серьёзно укрепился по отношению к доллару США, а попытки Евросоюза снизить поставки российских энергоносителей привели к ухудшению экономической ситуации во вводивших ограничительные меры странах.

Последним, пятым такого рода фактором историк посчитал экономические последствия конфронтации западных стран с Россией, оказавшиеся гораздо хуже предполагавшихся, и в результате европейским странам угрожает чрезвычайная ситуация в вопросе с поставками, что будет причиной увеличения недовольства среди населения.

«Поймите меня правильно: ничего пока нельзя предсказать наверняка. Но, как показывает растущее количество признаков, украинский конфликт будет долгим. И победит в нем тот, у кого окажется «дыхалка» бегуна на длинные дистанции плюс способность выдерживать долгие нагрузки. И по обоим этим показателям у России неплохие шансы», — заключил ван Кревельд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Кравцов заявил, что Россия не по зубам киевскому режиму как противник на поле боя даже при иностранном финансировании и поставках вооружения.