Москва, , 09:54 — REGNUM В Совфеде расценивают пакеты санкций в отношении России как некомпетентность чиновников ЕС.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Каждый очередной пакет санкций — это признание со стороны чиновников ЕС собственной неэффективности и некомпетентности», — отметил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал подробности о седьмом пакете санкций Европейского союза (ЕС) против России. Он уточнил, что ограничения на поставки российского газа не войдут в новый перечень рестрикций, отмечает Reuters.

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