Соликамск, Пермский край, , 09:53 — REGNUM В городе Соликамске Пермского края застрелены две женщины. С огнестрельным ранением госпитализирован мужчина, сообщили в СУ СКР по региону.

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Преступление совершено в посёлке Красный Берег 12 июля 2022 года в жилом доме. Убиты две женщины 1987 и 1973 года рождения. Ранен мужчина.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый местный житель, 1961 года рождения. Он был сожителем одной из жертв. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 12 июля компания употребляла алкоголь. В это время в квартиру пришел сожитель одной из присутствующих женщин и позвал ее домой. Произошел конфликт. Мужчина сходил к себе домой, вооружился снаряженным карабином, и, вернувшись, смертельно ранил сожительницу, её подругу, а также причинил ранения находившемуся там же мужчине.