Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Мэрия грузинской столицы осуществила снос незаконно возведённых жилых построек, сообщает 13 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Снос дома Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР

Очередная акция мэрии была произведена в городском районе, известном среди жителей, под названием «Африка».

Надзорная служба, применяя тяжёлую технику, превратила в руины дома, которые были самовольно построены малоимущими горожанами своими руками с привлечением минимальных средств. Сейчас все они фактически остались под открытым небом, и у них нет возможности приобрести другое жильё.