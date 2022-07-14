Москва, 14 июля 2022, 09:51 — REGNUM Вода в реках и озёрах Москвы будет оставаться очень тёплой — 22-24°С, несмотря на похолодание. Об этом 14 июля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура воздуха понижается, но вода остаётся теплой. Так, в черте города и южнее сейчас 22-23°С, а температура воды в малопроточных водоёмах, прудах, водохранилищах и озёрах — 23-24°С.
«Можно сказать, что в столице фактически начинается бархатный сезон», — приводит слова Вильфанда ТАСС.
Он добавил, что понижение температуры воды возможно позже, но оно будет незначительным.
По данным Гидрометцентра, 14 июля в Москве будет 25-27°С, 15 июля — 22-24°С, 16 июля — 21-23°С, 17 июля – 19-24°С, 18 июля – 18-23°С.