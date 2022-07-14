Москва, 14 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Вода в реках и озёрах Москвы будет оставаться очень тёплой — 22-24°С, несмотря на похолодание. Об этом 14 июля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Летняя погода.

По его словам, температура воздуха понижается, но вода остаётся теплой. Так, в черте города и южнее сейчас 22-23°С, а температура воды в малопроточных водоёмах, прудах, водохранилищах и озёрах — 23-24°С.

«Можно сказать, что в столице фактически начинается бархатный сезон», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он добавил, что понижение температуры воды возможно позже, но оно будет незначительным.

По данным Гидрометцентра, 14 июля в Москве будет 25-27°С, 15 июля — 22-24°С, 16 июля — 21-23°С, 17 июля — 19-24°С, 18 июля — 18-23°С.